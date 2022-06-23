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Antalya’da plaj işletmesinde korkutan yangın

Antalya’da plajda bulunan bir işletmede çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek işletmeyi kullanılamaz hale getirdi.

Asayiş 23.06.2022, 13:55
Antalya’da plaj işletmesinde korkutan yangın

Antalya’da plajda bulunan bir işletmede çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek işletmeyi kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Lara plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plajda bulunan bir işletmede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, işletme neredeyse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.

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