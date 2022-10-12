Antalya’da piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu ele geçirildi

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara karşı mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde, Konyaaltı ilçesi Çağlarca Mahallesi’nde B.B. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettiği esrarı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine operasyon için harekete geçti.

B.B.’nin ikametine gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 3,6 kilo kubar esrar, 118 gram toz esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 33 gram kenevir tohumu, 1 adet nem ve ışık düzenekli kenevir aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 56 adet tabanca fişeği, 31 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.