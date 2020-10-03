Antalya’da personel servisi tıra çarptı: 12 yaralı

Antalya’da fide şirketinde çalışanları taşıyan servis midibüsü, park halindeki tıra çarptı. Kazada servis aracında bulunan 12 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdullah K.’nın kullandığı 07 GVF 32 plakalı servis midibüsü, yan yola girerek personel indirdi. Ardından yoluna devam eden midibüs, Hüseyin C.’nin kontrolündeki park halinde bekleyen 07 ABC 878 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada bir fide şirketinde çalıştıkları öğrenilen 16 personelden 12’si yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle servis aracının ön yolcu koltuğunda oturan 2 kadın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazayı hafif yaralarla atlatan personel, diğer arkadaşlarına yardım etmek için çaba sarf etti. Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralılar ise gözyaşlarına boğuldu. Yaralılardan 8’i tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilirken, 4 kişinin tedavisi ayakta gerçekleştirildi. Polis ekipleri, her ikisi sürücünün de ifadesine başvurdu.

Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Yan yolda park halindeki tıra servis midibüsünün çarpma anı görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.