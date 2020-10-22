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Antalya’da personel servisi kaza yaptı: 8 yaralı

ANTALYA'NIN KEMER İLÇESİNDE PERSONELLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP, DEVRİLDİ. KAZADA 8 PERSONEL YARALANDI.

Asayiş 22.10.2020, 09:37
Antalya’da personel servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesinde personelleri taşıyan minibüs kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 8 personel yaralandı.

Kaza, Antalya-Kemer yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri personelini taşıyan Zeki Güney’in idaresindeki 07 ABE 282 plakalı servis minibüsü, balıkçı barınağı civarında kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 8 personel, çevredeki hastanelere götürüldü.

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