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Antalya’da parkta kadına darp
ANTALYA’DA BİR KİŞİNİN KADINI PARKTA YERE YATIRIP DARP ETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 24.08.2020, 18:46
Antalya’da bir şahsın bir kadını parkta yere yatırıp darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772. Sokak’taki bir parkta meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı. Şahıs, kadının önce yüzüne, daha sonra da karın bölgesine üç kez vurdu. Kadın aldığı darbelerle ağlarken, şahsın kadına ’Bağırma’ diye vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra şahsın yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
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