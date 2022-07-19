Antalya’da palet imalathanesinde gece yarısı korkutan yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir palet imalathanesinde işletmeye ait trafo patlaması sonucu çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İmalathanenin yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçrama ihtimali sebebiyle tanklara köpük ve su sıkıldı.

Yangın, Manavgat Sanayi Mahallesi 2055 sokakta bulunan palet imalathanesinde gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi. İmalathanenin bitişiğinde akaryakıt istasyonu ve plastik pencere-kapı imalathanesi gibi tesislerin bulunması nedeniyle korku dolu anların yaşandı. İmalathanenin bin 300 kilovatlık trafosunun patlaması sonucunda çıktığı belirtilen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı tüm itfaiye ekipleri, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı su tankları ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün müdahalesine rağmen uzun süre söndürülemedi. Yangın söndürme ekipleri, trafonun kablolarının yanması nedeniyle bir taraftan yanan trafoya su ve köpük sıkarken, diğer taraftan tesis içerisinde bulunan binlerce top odun ve odun talaşının tutuşmaması için çaba harcadı.

Akaryakıt istasyonunda olağanüstü önlem

Yangının meydana geldiği tesisin hemen bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonunda olağanüstü tedbirler alındı. Tesis gerçekleşmesi muhtemel bir tehlike karşısında müşterilerinin etkilenmemesi için faaliyetini tamamen durdururken; tesis çalışanları, tesis sahipleri ve vatandaşlar tesis çevresinde gerek yakıt tankları gerekse diğer cihazların yangından etkilenmemesi için sürekli su ve köpük sıktılar.

Yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın, tesisin enerjisinin tamamen kesilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmasına devam edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yangın tesis içerisinde bulunan odun ve talaşlarla bitişikte bulunan tesislere ulaşmadan kontrol altına alındı.