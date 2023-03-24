Antalya’da otomobilin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Manavgat’ta seyir halindeki otomobil, yola aniden fırlayan kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Kumköy istikametinden gelip Çolaklı istikametine gitmekte olan Alper Akoğul’un kullandığı 07AIE 041 plakalı otomobil, Ilıca Deresi’ni geçtikten sonra refüjden aniden yola fırlayan Emine Küçük isimli kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Küçük, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esnaftan zamanlama tepkisi

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan esnaf, bulvardaki altyapı çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridinin kapalı olduğunu, çalışma yüzünden yoldan geçen araçların iş yerlerini toz altında bıraktığını dile getirdi.

Bu kazanın da yolun bir şeridinin kapalı olmasından kaynaklandığını belirten Derviş Çelikten isimli esnaf, "Çalışmaya karşı değiliz. Bu hizmetin yapılması gerekiyor. Ne var ki zamanlaması yanlış. Turizm sezonu başladı, çalışmanın ne zaman biteceği bilinmiyor. Esnaf ve turistler zor durumda. Çalışanlar da bir gün geliyor, birkaç gün uğramıyor. Bu çalışma bir an önce bitirilmelidir" diye konuştu.