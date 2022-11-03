Antalya’da otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilin motosiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Side Köprülü Kavşağında meydana geldi. Alanya’ya yönüne 42 AHK 854 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Mustafa B, iddiaya göre, Çakalderesi istikametine geçen Mustafa T’nin kullandığı 07 BAZ 460 plakalı motosiklete çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden Mustafa T. de yerleşik yaşayan Alman uyruklu Frank Kremp idaresindeki 07 MC 0372 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaralanan motosiklet sürücüleri sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kadına ise ambulansta müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazanı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin motosiklete çarptığı ve daha sonra karşı şeritteki trafik levhalarına çarparak durabildiği görüldü.