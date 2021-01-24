Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir mermer ocağında çalışan üç arkadaşın içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumluca’ya bağlı Erentepe Mahallesi’nde bulunan bir taş ocağında çalışan Müslüm Karakaş’ın (24) kullandığı 07 JB 533 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Müslüm Karakaş ve yanında bulunan arkadaşları Osman Gökbaş (24) ile Hasan Kölef (29) yaralandı. Kazazedelerin yardım istemesiyle kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilin yuvarlandığı uçurumdan çıkarılan yaralılar, Kumluca ve Finike Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralılardan Hasan Kölef’in durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.