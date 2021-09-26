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Antalya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 26.09.2021, 21:12
Antalya’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beşkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşkonak istikametinden Taşağıl istikametine seyir halindeki Adem Çağlar’ın kullandığı 07 GUC 73 plakalı otomobil, Sağrin Mahallesinde 10 metre yükseklikten yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emine Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Adem Çağlar, çocukları Beyza Çağlar ve Yusuf Çağlar ile Arzu İrem Şimşek yaralandı. Serik ve Antalya’da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Adem Çağlar’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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