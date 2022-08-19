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Antalya’da otomobil, şarampoldeki kayalara çarptı: 1 yaralı

Antalya’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 19.08.2022, 16:40
Antalya’da otomobil, şarampoldeki kayalara çarptı: 1 yaralı

Antalya’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Akseki yolu Alacabel mevkiinde meydana geldi. Seydişehir’den Akseki’ye doğru giden Ecem Ç. (23) idaresindeki 42 BM 966 plakalı otomobil, Alacabel’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ecem Ç., Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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