banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Antalya’da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya’da yoldan çıkan otomobil ırmağa uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Asayiş 03.10.2021, 15:14
Antalya’da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya’da yoldan çıkan otomobil ırmağa uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Sarıaba Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Kozan’ın kullandığı 07 YAJ 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarparak ırmağa uçtu. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü İsmail Kozan ile Sultan Kozan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P