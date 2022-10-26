Antalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi’nde meydana geldi. Veysi I. (32) idaresindeki 07 AVH 879 plakalı kamyonet, 34 RK 1948 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Veysi I. ve yanındaki Turan Arslan ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalar devam ediyor.