Antalya’da otelde 332 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’da jandarmanın bir otele yaptığı baskında 332 litre sahte içki ele geçirildi

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde İstihbarat Şube Müdürlüğü , Merkez Jandarma Komutanlığı, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda 332 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu.