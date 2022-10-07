Antalya’da otel servis midibüsü devrildi: 9 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Belek Mahallesi Turizm Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazkent’e seyir halinde olan Ali K.’nın (50) kullandığı 07 C 82127 plakalı otel servis midibüsü, kaygan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki 9 otel çalışanı yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Midibüste 17 personel olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü.