Antalya’da otel deposuna sahte alkol baskını
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDEKİ BİR OTELİN DEPOSUNDA JANDARMA TARAFINDAN BİN 108 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda jandarma tarafından bin 108 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi’ndeki bir otelin deposunda kaçak içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle jandarma, otelin deposuna baskın yaptı. Yapılan kontrollerde, otelin içki deposu içerisinde 301 litre votka, 235 litre viski,360 litre rakı ve 212 litre cin olmak üzere toplam bin 108 litre sahte içki tespit edildi. Sahte içkilere el konulurken, otel sorumlusu S.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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