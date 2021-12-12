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Antalya’da ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu
Antalya’da ormanlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Asayiş 12.12.2021, 14:36
Antalya’da ormanlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yol kenarından yaklaşık 5 metre aşağıda kafasından tabancayla vurulmuş 30- 35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cesedi ormanlık alanda gezen çocukların bulduğu öğrenilirken, polis olay hakkında cinayet şüphesi ile çok yönlü inceleme başlattı.