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Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Asayiş 22.07.2022, 22:24
Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Yoldan geçen vatandaşların yerde yatan birisi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde Ramazan Serkan Yenievli (36) adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yenievli’nin ormanlık alanda kaldığı tahmin edilirken cesedin ilk belirlemelere göre en az 3 günlük olduğu belirtildi. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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