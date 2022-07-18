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Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölge halkının yüreklerini ağza getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Asayiş 18.07.2022, 17:21
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölge halkının yüreklerini ağza getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yurtpınar Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, etraftaki ağaçlara sıçramadan kontrol altına aldı.

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