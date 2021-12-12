Antalya’da ormanlık alanda bulunan ceset için sigara izmaritleri dahi inceleniyor

Antalya’da ormanlık alanda kafasında derin yarıklar bulunan 30’lu yaşlarda erkek cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre başından silahla vurulmuş olabileceği belirtilen cesedin, kafasında kurşun izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Olay, öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında gezinen çocuklar, ormanlık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, 30’lu yaşlardaki erkek kişinin hayatını kaybettiğini tesit etti. Polis ekipleri ilk değerlendirmelere göre cinayet şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inceleme başlattı.

Sigara izmaritlerine kadar incelediler

İncelemelerini sürdüren ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin vücudunda herhangi bir kurşun izine rastlamazken, kafa bölgesinde derin yarıklar bulunduğunu tespit etti. Çok yönlü araştırmayı sürdüren ekipler, olayı aydınlatabilmek için cesede yakın kısımda bulunan sigara izmaritlerini dahi incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.