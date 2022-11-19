Antalya’da ormanlık alana yakın bölgede çıkan ev yangını korkuttu

Antalya’da ormanlık alan yakınında bulunan heykel atölyesine ait evin sauna sobasından yangın çıktı. Bölge halkı ve atölye çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde meydana geldi. Heykel atölyesinin bulunduğu alanın yanında yer alan evde, sauna sobasından yangın çıktı. Kazakistanlılar tarafından işletilen heykel atölyesinde çalışan işçiler, alevleri görünce 112’ye yangın ihbarında bulundular. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alan da yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın da bölge halkı korku dolu anlar yaşadı.