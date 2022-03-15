Antalya’da ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi

Antalya’da polis ekiplerini alarma geçiren ormanlık alan içindeki mezardan yavru köpek ölüsü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi ormanlık alana giden 3 genç, yol kenarında ateş yakmak istedi. Ormanın içine odun toplamaya giden gençler, etrafı taşla çevrili ve başucunda bir mermer taşı bulunan mezar gördü. Durumun şüpheli olduğunu düşünen gençler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. İhbarla polis ekipleri bölgeyi şeritle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Belediye ekipleri kazma ve kürekle mezarı açtı. Çukurda poşete ulaşan polis yaptığı incelemede köpek ölüsüne ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çukur kapatıldı.