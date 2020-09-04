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Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü
ANTALYA’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ SONUCU BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 04.09.2020, 18:20
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Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.
Kepez ilçesine bağlı Varsak-Kepez üstündeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü orman yangını çıktı. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
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