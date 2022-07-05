banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Asayiş 05.07.2022, 17:52
Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tünektepe mevkiinden yükselen dumanlar üzerine harekete geçen ekipler, kayalık ve yüksek bir alanda bulunan yangına 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediyor. Öte yandan, söz konusu bölgede bulunan teleferik seferlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
28°
açık