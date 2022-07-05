Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tünektepe mevkiinden yükselen dumanlar üzerine harekete geçen ekipler, kayalık ve yüksek bir alanda bulunan yangına 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediyor. Öte yandan, söz konusu bölgede bulunan teleferik seferlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.