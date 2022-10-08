Antalya’da öğrenci servis midibüsü alev alev yanıp hurdaya döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde, seyir halindeki öğrenci servis midibüsü alev alev yandı. Midibüs şoförü kendini dışarıya atarken, aracın içerisinde öğrenci olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Olay, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya’da Manavgat istikametine giden Mehmet Duyar idaresindeki 07 C 32292 plakalı öğrenci servis midibüsünün motor kısmından alevler yükseldi. Şoför Duyar, aracını yol kenarına yanaştırdı. Ardından midibüsten çıkan Duyar’ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin sardığı araç söndürüldü. İçerisinde kimsenin bulunmadığı midibüs hurdaya döndü. Yangın nedeniyle D400 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücü Mehmet Duyar, "Önce ses geldi. Hemen sağa yanaştım. Ön taraftan alev almaya başladı. Araç boştu. Kendimi dışarıya attım. Çok şükür can kaybı olmadı. Allah’tan içinde öğrenci yoktu, çok şükür" dedi.

Yangınla ilgili adli inceleme başlatıldı.