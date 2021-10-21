banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Muharrem İnce: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı

Antalya’da müstakil evde şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi, yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu.

Asayiş 21.10.2021, 15:45
Antalya’da müstakil evde şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi, yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6120 Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan 54 yaşındaki Salih Şimşek’i telefonla arayan arkadaşları bir türlü ulaşamadı. Eve gelen arkadaşı, baktığı pencereden Şimşek’i yatağında yatar vaziyette gördü ve evden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden eve gelen arkadaşı, Şimşek’i uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla eve gelen polis kapıyı açamayınca, itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Salih Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Şimşek’in vücudunda darp ya da yara izine rastlanmazken, cenaze olay yeri ve adli tabip incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2