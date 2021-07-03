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Antalya’da müstakil ev alev topuna döndü

Antalya’da çıkan yangında müstakil ev alev alev yandı.

Asayiş 03.07.2021, 13:40
Antalya’da müstakil ev alev topuna döndü

Antalya’da çıkan yangında müstakil ev alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’ndeki müstakil evde çıktı. Çatılı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alev topuna dönen evi gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. Evin çatısının yangın sonucu yıkıldığı anlar kameraya yansıdı. Evde zaman zaman patlamalarında yaşandığı duyuldu. Yangın diğer evlere sıçramadan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı ve yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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