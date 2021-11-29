Antalya’da motosikletle tarihi eser kaçakçılığı jandarmaya takıldı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından 267’si Roma dönemine ait gümüş sikke olmak üzere 292 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Korkuteli ilçesi Bayat Mahallesi’nde yaşayan B.M’nin izinsiz kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmak için ilçe merkezine geleceği bilgisine ulaştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, Korkuteli JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri şüpheliye ait motosikleti ilçe girişinde durdurdu. Yapılan aramada Roma dönemine ait 267 adet sikke, 4 adet yüzük, 20 adet kolye ucu ve 1 adet broş olmak üzere toplam 292 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli B.M. gözaltına alınırken, tarihi eserler incelenmek üzere Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edildi.