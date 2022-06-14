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Antalya’da motosiklet kazası: 3 ölü

Antalya’da motosiklet ile yayanın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 14.06.2022, 09:23
Antalya’da motosiklet kazası: 3 ölü

Antalya’da motosiklet ile yayanın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece yarısı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Yakup Yıldız idaresindeki 07 DBH 46 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde 24 yaşındaki Fevzi Can Derin’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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