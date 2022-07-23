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Antalya’da motosiklet kazası: 2 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklette bulunan sürücü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Asayiş 23.07.2022, 12:39
Antalya’da motosiklet kazası: 2 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklette bulunan sürücü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Belek turizm merkezi yolunda gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Yiğitcan Koç’un (24) kullandığı motosiklet ile M.G.’nin (36) kullandığı 07 YSK 17 plakalı otomobil çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası motosikletin sürücüsü Koç olay yerinde, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Gümüş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlatırken kazaya karışan otomobil sürücüsü M.G. gözaltına alındı.

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