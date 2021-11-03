Antalya’da motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: Sürücü ve yolcu takla atarak yere düştü

Antalya’da kontrolsüz kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı. Kameralara yansıyan olayda sürücünün ve arkadaşının havada takla atarak yere düştüğü görüldü.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 258 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havaya uçarak takla atıp yere düştü. Her iki kişi olay yerine gelen sağlık çalışanlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin havada takla atarak yere düştüğü görüldü.