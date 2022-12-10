Antalya’da metruk evde çıkan yangın korkuttu

Antalya’da metruk boş evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Termesos Bulvarı üzerinde bulunan metruk müstakil evde meydana geldi. Bimekan şahısların kaldığı düşünülen evdeki eşyalar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya baladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın hakkında polisler inceleme başlattı.