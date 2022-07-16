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Antalya’da makilik alanda çıkan yangın seralara zarar verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın bazı seralara zarar verdi.

Asayiş 16.07.2022, 17:45
Antalya’da makilik alanda çıkan yangın seralara zarar verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın bazı seralara zarar verdi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kuşlar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Makilik alanda etkili olan yangın rüzgârın da etkisiyle bir seraya sıçradı. Mahalle halkı ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekrem Durmaz’a ait seraların zarar gördüğü yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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