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Antalya’da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’da makilik alanda çıkan yangın hem şehir hastanesi inşaatını hem de evleri tehdit etti. Yangın, ekiplerle birlikte vatandaşların da mücadelesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınabildi.

Asayiş 15.07.2022, 14:42
Antalya’da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’da makilik alanda çıkan yangın hem şehir hastanesi inşaatını hem de evleri tehdit etti. Yangın, ekiplerle birlikte vatandaşların da mücadelesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınabildi.

Yangın, Kepez ilçesi, Göçerler Mahallesi 5379 sokak üzerinde bulunan şehir hastanesi inşaatının yanındaki makilik arazide başladı. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çok geçmeden müdahaleye başladı.

Bölgeye bir adet yangın söndürme helikopteri de sevk edilirken, vatandaşlar ise evlerini korumak için ekiplere yardımcı oldu. Bölgedeki yangın çok geçmeden kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

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