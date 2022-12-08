Antalya’da mafya tipi örgüte polisten operasyon

Antalya’da aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu mafya tipi örgüte yapılan operasyonda 21 kişi yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde, aralarında polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu mafya tipi örgüte ve Alanya ilçesinde suç örgütlerine silah temin eden 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 21 şahıs, gözaltına alındı.