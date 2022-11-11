Antalya’da levyeli hırsız durdurulamıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde hemen hemen her gece birden fazla iş yerine giren levyeli hırsız, dün gece bir marketi daha soydu. Hırsızın kasadan paraları alma ve alkol şişelerini poşete doldurma anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin kapısını levye ile saniyeler içerisinde açan hırsız, kasadan paraları ve alkol şişelerini poşete koyarak hızla kaçtı. Hırsızın elindeki levye ile saniyeler içinde kapı kilidini kırarak içeri girmesi ve market kasasından paraları alarak alkol şişelerini poşet içine koyma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah dükkânı açmak için gelen market sahibi kapının açık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerasını izleyince durumun farkına varan Ali Sipahi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

“Kapıyı açık görünce hemen kasaya yöneldik”

Dükkanın açık olduğunu görünce şaşırdığını belirten Ali Sipahi, "Sabah 06:30’da dükkanı açtığımızda açık olduğunu gördük. Dolayısıyla hemen kasaya yöneldik ve 2 bin lira paramızın kaybolduğunu ve daha sonra görüntüleri izleyerek, 5 adet alkolün çalındığını fark ettik. Bunun üzerine emniyete haber verdik. Emniyet ekipleri sağ olsun gerekli çalışmaları yaptı ve konuyu savcılığa intikal ettirdik" dedi.

“Demek ki bu vatandaş için kamera filan dinlemiyor”

Hırsızın çok profesyonel olduğunu öğrendiklerini belirten Sipahi, "Elinde levye ile geldiğini görüyoruz. Profesyonel olduğunu öğrendik. Emniyet güçleri de zaten kendisini aramakta olduğunu söylediler ama ne yazık ki bulunamıyor. Umarız bundan sonra hiç bir esnafımız böyle kötü bir haberle karşılaşmaz. Kameranın altında böyle bir şey olacağına hiç ihtimal vermiyordum. Demek ki bu vatandaş kamera filan dinlemiyor. Çantasında getirdiği aletlerle, anahtar, kepenk olsun fark etmiyor diye düşünüyorum. Emniyet birimlerimize güveniyoruz. İnşallah hiç bir vatandaşımız bu durumlarla karşılaşmaz" diye konuştu.