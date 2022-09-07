Antalya’da kuzenler arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde aynı iş yerinde çalışan 3 kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 1’i yaralandı.

Olay, dün gece yarısı Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. Aynı pastanede çalışan kuzenler Uğurcan Uğuz (19), Yusuf Karataş (19) ve Ali G. (22), arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Ali G, kuzenleri Uğuz ve Karataş’ı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uğuz ve Karataş, olay yerindeki müdahaleleri sonrası Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğurcan Uğuz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Karataş’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Ali G.’nin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.