Antalya’da kural tanımayan sürücülere havadan karadan ceza

Antalya’da trafik ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan denetimlerde 785 sürücüye ceza uygulandı.

Turizm kenti Antalya’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak havadan ve özel denetimler yapıldı.

Helikopter-drone denetiminde; 233 sürücüye, ışık donanımı ve kullanımı denetiminde; 99 sürücüye, radarla hız denetiminde; 453 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca yaşam tüneli eğitim çadırında toplam 201 yol kullanıcısına eğitim verildi.