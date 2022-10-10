Antalya’da Kumluca’da orman yangını

Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Kumluca ilçesi Beşikçi Mahallesi Sarnıçtepe bölgesinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan 4 helikopter ile 4 uçak da söndürmek için destek veriyor.