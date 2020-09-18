Antalya’da kumar oynama, sosyal mesafe ve maske ihlaline 905 bin lira ceza

Antalya’da polis ekipleri tarafından dernek, kıraathane, çay ocağı ve eğlence merkezlerine düzenlenen operasyonlarda kumar oynama, sosyal mesafe ve maske ihlaline 905 bin lira ceza kesildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından dernek, kıraathane, çay ocağı ve eğlence merkezi şeklinde faaliyet gösteren 49 adres denetlendi. 24 adreste kumar oynatıldığı tespit edilirken 25 şüpheliye "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Denetimlerde kumar oynayan 112 kişiye 5326 Sayılı Kanunun 34. Maddesi’ne muhalefet suçundan 137 bin 200 TL idari yaptırım uygulandı. Kumar oynanırken ele geçirilen 72 bin 620 TL’ye el konuldu. Denetimlerde ayrıca 619 adet poker pulu, 28 deste iskambil kağıdı, 488 okey taşı ve 5 adet çeteleye el konuldu.

Yapılan denetimlerde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/45 sayılı kararı gereği sosyal mesafeye uymayan ve maske takmadığı tespit edilen 244 şahsa 768 bin 600 TL idari para cezası verildi.