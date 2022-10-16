Antalya’da kumar operasyonu: 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı

Antalya’da polis ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suç konusu ile mücadele amaçlı çalışma gerçekleştirildi. Antalya il merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak 14 Ekim 2022 tarihinde kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması 66 ekip ve 127 personelin katılımı ile icra edildi.

Çalışmada çerçevesinde 107 işyerinin denetlenmesi sağlandı, bin 113 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı, 1 aranan şahıs yakalandı.

18 işletmede tespit edilen eksiklikler ile ilgili tutanak tanzim edilmiş ve 3 şahsa 7 bin 453 TL cezai işlem uygulandı.

1 işletmede kumar oynatıldığı tespit edilerek, 1 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapılmış, suçtan elde edilen 200 TL’ye ve 106 iskambil kağıdına el konularak, kumar oynayan 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.