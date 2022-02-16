Antalya’da kumar baskınında 7 şahsa 12 bin 733 TL ceza

Antalya’da kumar oynanan iki adrese yapılan operasyonda toplamda 67 bin 885 TL paraya el konulurken, 7 şahsa 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Antalya il genelinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suç konusu ile mücadele amaçlı yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesi Fener ve Çağlayan mahallelerinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan operasyonlarda 104 adet iskambil kağıdı, 338 adet para yerine kullanılan poker pulu, 50 bin 050 TL, 750 Dolar ve 500 Euro toplamda 67 bin 885 TL paraya el konuldu.

Poker tabir edilen kumar oyunu oynadıkları tespit edilen 7 şahsa “5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine Muhalefet” suçundan 12 bin 733 TL idari para cezası uygulanırken, 2 şahsa “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.