Antalya’da köpek ve kedi zehirlenmeleri hayvanseverleri ayaklandırdı

Antalya’da son 10 gün içerisinde 30’a yakın köpek ve kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürülmesi mahalledeki hayvanseverleri ayaklandırdı. Özellikle parklara gece saatinde kimliği belirsiz kişilerce zehirli yiyeceklerin bırakıldığını ileri süren hayvanseverler, bu durumun insan sağlığına da tehdit olabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan, bazı köpeklerin zehirli gıda yeme sonrası ,can çekişme anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde son 10 gündür 30’a yakın köpek ve kedi ölümleri yaşandı. Parklarda yapılan incelemenin ardından tehlikeli zirai madde tespitiyle söz konusu iki park kapatıldı. Farklı parklarda da zehirlenme vakalarının devam etmesi üzerine mahalledeki hayvanseverler ayaklandı. Hayvanseverler, bir web sayfası üzerinden yerleri belirlenen sokak hayvanlarının hedef gösterilerek hayvan karşıtı kişi ya da kişilerce zehirlendiğini ileri sürdü.

Öte yandan, bazı köpeklerin zehirli yiyecekleri yedikten sonra can çekişerek ölme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

“Kan kusarak ölüyorlar”

Hayvanseverlerden Dilara Kayınova, “Hayvanlar zehirlendikleri için kan kusarak ölüyorlar. Bunu örgütlü bir grubun yaptığına inanıyoruz. Müracaatlarımız oldu ancak hiçbir netice alamadık. Birçok yere kamera konulmasını istiyoruz. Bazı arabaların gece yarısından sonra sokaklarda dolaşıp hayvanları zehirli yiyecekle kandırıp öldürdükleri söyleniyor. Bu şahısların acilen bulunmasını talep ediyoruz. Bu insanlar bize göre katildir ve yaptıkları katliamdır. Sadece sokak hayvanlarının değil, insanların da sağlığı tehdit altında. Çünkü çocuklarımız da parklarda oynuyor” dedi.

“Bilmediğimiz yerlerde zehirler var ve biz onlara basıyor olabiliriz”

Tuba Karaman da mahallede yaklaşık 10 gündür sistematik bir katliam olduğunu aktararak, “Bunun diğer toplu hayvan ölümlerinden farkı, sahipli hayvanların da öldürülüyor olması. Şuan bilmediğimiz bir yerlerde bazı zehirler var ve biz onlara basıyor olabiliriz. Çocuklarımıza götürüyor, evlerimize taşıyor ve oradaki hayvanlarımıza da zarar veriyor olabiliriz. Bunun acilen önlenmesi gerekiyor. Görüştüğümüz gerekli merciler sadece iki park kapattılar. Ama bu iki parkı kapatarak önlem alamayız. Bu zehirlerin nerede olduğunu bulmak gerekiyor” diye konuştu.

“Zehirlenen iki köpek 4 kez kanseri yenmişti”

Karaman, isim vermek istemediği uygulamayla köpeklerin konumunun belirtilip hayvan düşmanı kişilere hedef gösterildiğine işaret ederek, “Bir süredir sosyal medyada örgütlenen bir takım kişilerin, bazı uygulamalar üzerinden Meydankavağı mahallesi için köpeklerin yerini haritadan işaretliyorlar ve orayı hedef gösteriyorlar. Bu bir canilik ve bununla alakalı gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Bu mahalledeki bütün sokak hayvanlarımızın aşıları tam. Aşı karneleri gönüllülerin üzerine kayıtlı. Çipleri var, hiç biri zarar verecek hayvanlar değil. 8 ağustos gecesi katliam başladı. Toplamda 15 köpek, bir o kadar da kedi zehirlendi. Zehirlenen iki köpek 4 kez kanseri yenmişti. Acilen yardım çağrısı talep ediyoruz. Bizimle ilgilenilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız da parklarda oynuyor”

Sokak hayvanlarının zarar görmemesi için evlerine götürmek zorunda kaldıklarını belirten Nihan Karabacak ise, “Bu hayvanların yeri sokaklar ama maalesef evlerimize götürmek zorunda kalıyoruz. Çünkü zehirlenme vakalarından dolayı parklarda güvende değiller. Bu hayvanlara kendi evlerimizde, kişisel imkanlarımızla sahip çıkacağız. Çünkü kimse sahip çıkmıyor. Lütfen parklara, bahçelere sahip çıkın. Hayvanlar çocuklarımız. Ama normal bizim çocuklarımız da bu parklarda oynuyorlar, yerlere düşüyorlar ve elleriniz ağızlarına götürüyorlar. Bu insanların da ölme riski var. Bu sağlıklı bir durum değil. Lütfen yetkili kişiler bizlere yardım etsin” dedi.