Antalya’da köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan vatandaşı kurtarma operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dere yatağına düşen yavru köpek ve köpeği kurtarmak isterken aynı bölgede mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Sarılar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alandaki dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bir köpeğin sürekli havladığını duyan Uğur Arslan, sesin geldiği bölgeye gittiğinde bir anda kendisini üzeri dikenli bitkilerle kapalı dere yatağında buldu. Bir süre kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkmaya çalışan Arslan, çıkamayınca telefonla 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 metre derinlikteki dere yatağına girerek Uğur Arslan’ı düştüğü yerden çıkardı. Bir itfaiye eri, sürekli havlayan ve tamamen dikenli bitkilerle kaplı dere yatağında bulunan köpeğe de ulaşarak, arkadaşlarının yardımıyla dışarıya çıkardı. Yavru köpek, kurtarıldıktan sonra itfaiye görevlileri tarafından Manavgat Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

Köpeği kurtarmak isterken dere yatağına düşerek mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Uğur Arslan, olay yerine gelen polis ekiplerine dere yatağına düştüğünde bir kadın ve erkeğin gelerek kendisine küfür ve hakarette bulunduğunu belirterek kimliği belirlenemeyen kişilerden şikayetçi oldu.