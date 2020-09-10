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Antalya’da kırsal alan yangını kontrol altına alındı

ANTALYA'DA KIRSAL ALAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Asayiş 10.09.2020, 01:29
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Antalya’da kırsal alan yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın kontrol alına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Alacami Mahallesi Acarlar mevkiinde yerleşim merkezleri ve seraların bulunduğu alanda başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti.. Hava karardığı için havadan müdahale edilemeyen yangın yer ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. Bazı sera ve evlerde zarara sebep olan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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