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Antalya’da kiracı evi yakma şüphesiyle gözaltına alındı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında kiracı evi yaktığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Asayiş 02.02.2023, 21:51
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında kiracı evi yaktığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Yangın, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binanın 3. katında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın bitişik binalara sıçramadan söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Yangının başlamasının ardından caddeye eli yüzü is olarak çıkan kiracı kadın F.T., polis ekipleri tarafında yangın şüphesiyle gözaltına alındı.
Öte yandan kiracı kadının polislere ev sahibinin kendisini evden çıkarmak için evi yaktığını söylediği iddia edildi.