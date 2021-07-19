Antalya’da kayıp Ecrin’de umutlar yarına kaldı

Antalya’nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin’i arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarının yarın kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin’i babaannesine bıraktı. Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar geldi.

5 metre derinlikteki kuyuda bulunamadı

Ekipler Ecrin’in düşme ihtimalinin bulunduğu Beşgöz Deresi’nin denizle buluşma noktasına yakın alanda arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, Ecrin’in kaybolduğu evin 250 metre uzağında bulunan 5 metre derinlikteki kuyuda arama çalışması yaptı. Sualtı kameralarıyla kuyuya giren dalgıçlar, burada da Ecrin’e ait bir ize rastlayamadı.

Kıyafetleri ve yastığı arama köpeklerine koklatıldı

Küçük kızın bulunabilmesi için AFAD, JAK, polis ekipleri hemen evin yanında kriz masası oluşturdu. Minik kıza ait kıyafetleri ile yastığı, kokuya duyarlı arama köpeklerine koklatıldı. Minik Ecrin, evine yakın bölgede tekrar aranmaya başlandı. Jandarma ekiplerinin ‘Ocak’ isimli kadavra köpeğiyle yaptıkları aramalardan da bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarına bugünlük son verilirken, çalışmalara yarın kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi.