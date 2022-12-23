Antalya’da kaybolan 2 kız çocuğu Mersin’de bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün ortadan kaybolan 2 kız çocuğu, Mersin’in Silifke ilçesinde bulundu.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gazipaşa’da meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Z.A. (17) ve B.A. (16) isimli iki kız çocuğu dün ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan aileleri durumu polise bildirdi. Kaybolan kızları bulmak için çalışma başlatan polis, kızların gidebileceği cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalarını derinleştiren polis, kızların Gazipaşa Otogarı’ndan taksi ile Mersin’in Silifke ilçesine gittiklerini tespit etti. Silifke’de çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, çocukları Silifke Otogarı’nda buldu. Akraba oldukları öğrenilen Z.A. ve B.A., Silifke’den alınarak Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.