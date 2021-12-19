Antalya’da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara jandarma yardım etti

Antalya-Konya yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu. Mağdur olan vatandaşlara çorba ikramı yapan ekipler, yolda kalan araçlara da zincir taktı.

Antalya’nın Akseki ilçesi ve Antalya-Konya yolu Alacabel mevkiinde 18 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolda kalan vatandaşların imdadına Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleri yetişti.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlara İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan sıcak çorba ve yiyecekler ikram edildi. Olumsuz hava koşullarının neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri arazi tipi araçlarla devriye gezerek yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.