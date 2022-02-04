Antalya’da kar ve tipiye yakalanan 5 kişi, Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesi Taşatan bölgesinde kar ve tipiye yakalanan 5 kişi, Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya’da Köprübaşı Yaylası’ndan yola çıkan 5 kişi, Taşatan Hacıbeleni ve Erikçiler mevkiinde kar ve tipi nedeniyle araçlarının içinde mahsur kaldı. Büyükşehir’den yardım isteyen vatandaşların kurtarılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye gitti. Vatandaşlara gerekli yardımı yapan ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları çekerek güvenli bölgelere taşıdı.

10 mahalleye ulaşım sağlandı

Korkuteli’de de karla kapanan grup yollarını ulaşıma açmak için Büyükşehir ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Korkuteli ilçesine bağlı Taşkesik Mahallesi, Varsak Yaylası, Yeleme, Kırkpınar, Yazır, Datköy, Beğiş, Beğiş Susuzu, İmecik Susuzu ve Avdan mahallelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yollarda greyderlerle kar temizleme çalışması yapıldı. 10 yerleşim yerine ulaşım yeniden sağlanırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin nöbetleri devam ediyor.

İbradı’da yoğun mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı’da da karla mücadele çalışması yaptı. Yollar açılırken kar ve yağmur nedeniyle meydana gelen kanalizasyon tıkanıklıkları, don olayından kaynaklanan arızalar giderildi.